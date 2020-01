Difesa: Tofalo, grazie Cristoforetti per servizio a paese con uniforme Aeronautica militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In bocca al lupo per il futuro a Samantha Cristoforetti che oggi lascia la grande famiglia dell'Aeronautica militare. Grazie per il lavoro che ha fatto in oltre 18 anni di servizio, indossando l'uniforme dell'Arma Azzurra, e per quanto continuerà a fare per l'Italia portando sempre più in alto il Tricolore", lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, dopo che il capitano Samantha Cristoforetti ha salutato la bandiera di guerra del suo reparto, il 51esimo Stormo. (Com)