Rifiuti Roma: Pelonzi (Pd), incomprensibile scelta discarica monte Carnevale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che a Roma servono gli impianti per il completamento del ciclo dei rifiuti è fuori di dubbio, bene ha fatto la Regione Lazio ad incalzare Roma Capitale, sono tre anni e mezzo che la giunta Raggi mette la testa sotto la sabbia e la città è ridotta ad una discarica a cielo aperto. Continuare a spendere 200 milioni l'anno per portare fuori da Roma i rifiuti è irresponsabile soprattutto pensando che quei 200 milioni potrebbero essere usati per dare risposte alle emergenze quali ad esempio l'emergenza abitativa, le opere pubbliche nelle periferie, la manutenzione delle metro A e B. È altrettanto evidente che l'azienda Ama debba essere rilanciata e diventare protagonista della costruzione degli impianti affinché il mercato da 5 milioni anno che si aprirà nel Lazio torni in termini di risorse ai romani. Quello che appare incomprensibile è il metodo che ha portato la giunta Raggi ad identificare quale sito definitivo monte Carnevale. Perché la Città Metropolitana lo ha considerato idoneo inserendolo tra le aree bianche inviate alla Regione per chiudere il piano rifiuti? Perché la giunta Raggi lo ha scelto tra le 7 possibilità a disposizione? Il sito in questione è quello meno indicato data la vicinanza a Malagrotta e la necessità di operare una bonifica ambientale segnalata da più enti attraverso diversi atti votati. La vicenda rifiuti non può entrare nel tritacarne degli scontri politici in chiave elettorale. Per Roma è fondamentale entrare nel novero delle grandi capitali mondiali che trasformano i rifiuti in risorse, la città deve uscire da un medioevo culturale nel rispetto dell'ambiente e delle tasche dei cittadini". Così in una nota il capogruppo Pd Capitolino Giulio Pelonzi. (Com)