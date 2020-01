Difesa: Egitto riunisce Consiglio sicurezza nazionale dopo voto turco su truppe in Libia

- Il capo dello Stato egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha presieduto oggi una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale per discutere delle possibili minacce alla sicurezza dell’Egitto in seguito al possibile invio di truppe turche in Libia. “Una serie di procedure sono state stabilite al fine di respingere ogni possibile minaccia alla sicurezza nazionale egiziana", spiegano i media statali dell’Egitto. Questi sviluppi avvengono dopo l’approvazione dell’invio di forze militari turche in Libia a sostegno del Governo di accordo nazionale (Gna) da parte della Grande assemblea nazionale della Turchia. In precedenza, il portavoce presidenziale Bassam Radi aveva stato affermato che alla riunione del Consiglio di sicurezza nazionale avrebbero partecipato il ministro degli Esteri Sameh Shoukry, il capo dell’intelligence, Abbas Kamel, e il ministro della Difesa, generale Mohamed Zaki. (segue) (Cae)