Difesa: Egitto riunisce Consiglio sicurezza nazionale dopo voto turco su truppe in Libia (2)

- In un comunicato stampa, il ministero degli Esteri egiziano ha sottolineato che l’invio di forze militari in Libia rappresenta “una violazione del diritto internazionale” e ritiene Ankra responsabile delle eventuali conseguenze del suo intervento militare. "L'Egitto – si legge nella nota - conferma che questo passaggio del parlamento turco è palese violazione delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite sulla Libia, in particolare la risoluzione 1970 del 2011 che ha costituito il comitato per le sanzioni che vieta le attività di armamento e la cooperazione militare con il paese a meno di un accordo con il comitato stesso”. Nella nota, l’Egitto ha ribadito la sua obiezione ai due memorandum d'intesa firmati alla presenza del capo del Consiglio di presidenza, Fayez al Sarraj, e del presidente turco Recep Tayyip Erdogan lo scorso 27 novembre, precisando che non riconoscerà alcuna procedura, comportamento o effetto giuridico adottato in virtù dei due accordi. Per il governo del Cairo, l’intervento turco minaccerebbe l'intera sicurezza dei paesi arabi e la sicurezza dell’Egitto, che si riserva di prendere tutte le procedure necessarie per proteggere gli interessi arabi da tali minacce. "L'Egitto invita la comunità internazionale ad assumersi immediatamente la sua responsabilità di respingere questo sviluppo che fa presagire un'escalation regionale e che un impatto negativo sugli sforzi volti a raggiungere un accordo globale alla conferenza internazionale di Berlino", ha concluso la dichiarazione. (segue) (Cae)