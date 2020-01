Difesa: Egitto riunisce Consiglio sicurezza nazionale dopo voto turco su truppe in Libia (3)

- Con 325 voti a favore e 184 contrari la Grande assemblea nazionale della Turchia (parlamento monocamerale turco) ha approvato la mozione per inviare forze militari in Libia a sostegno del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite. La mozione è stata discussa e votata durante la sessione di emergenza convocata nei giorni scorsi dalla presidenza turca per ottenere il benestare al dispiegamento per un anno, con possibilità di proroga, delle forze militari turche in Libia a seguito della richiesta ufficiale da parte del Gna, basata sul memorandum d’intesa relativo alla cooperazione militare sottoscritto lo scorso 27 novembre a Istanbul. I dettagli dell’impegno delle forze turche in Libia non sono stati ancora rivelati. La mozione approvata dal parlamento consente al governo di decidere in autonomia la portata, l'entità e i tempi della distribuzione sul campo. (segue) (Cae)