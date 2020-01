Difesa: Egitto riunisce Consiglio sicurezza nazionale dopo voto turco su truppe in Libia (4)

- Erdogan aveva ripetutamente annunciato nelle scorse settimane che la Turchia avrebbe preso in considerazione l'idea di schierare truppe in Libia in caso di una esplicita richiesta da parte del Gna. Secondo la costituzione turca, la Grande assemblea nazionale è tenuta a firmare qualsiasi operazione militare al di fuori dei confini del paese. Come già sottolineato dal presidente turco, Ankara sta esaminando il possibile invio di forze terrestri, navali e aeree. Tuttavia, fonti citate dal quotidiano filo-governativo “Daily Sabah” sostengono che il ruolo del personale militare turco nel paese potrebbe essere limitato e dovrebbe avere in un primo momento mansioni di consulenza alle forze del Gna. (segue) (Cae)