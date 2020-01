Difesa: Egitto riunisce Consiglio sicurezza nazionale dopo voto turco su truppe in Libia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il governo turco, l’invio di forze militari in Libia è di vitale importanza per la Turchia e ha l’obiettivo di salvaguardare gli interessi non solo nel paese nordafricano ma in generale nel Mediterraneo. Nei giorni scorsi il principale partito di opposizione della Turchia il Partito popolare repubblicano (Chp) ha annunciato che voterà contro la mozione, sostenendo che un intervento militare coinvolgerà la Turchia in un altro conflitto, rendendola responsabile dello “spargimento di sangue dei musulmani". Tuttavia, per i media turchi, l’alleanza tra Partito giustizia e sviluppo (Akp), del presidente Erdogan, e il partito nazionale Mhp, dovrebbe consentire il passaggio della mozione in maniera agevole. (Cae)