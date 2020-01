Ucraina: ministero Esteri attende nuova visita segretario Stato Usa Pompeo

- Il ministero degli Esteri ucraino ha espresso la propria disponibilità a ricevere in visita nel paese il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, che ha deciso di annullare il viaggio a Kiev previsto per domani. “Accetto rispettosamente la decisione del segretario Pompeo di posticipare la sua visita in Ucraina, dopo gli attacchi alla base dell’operazione Inherent Resolve e all’ambasciata Usa a Baghdad”, si legge in un tweet del ministro degli Esteri ucraino Vadym Prystaiko. “Sosteniamo il nostro partner strategico: le forze di coalizione e i diplomatici devono essere protetti”, ha aggiunto il capo della diplomazia di Kiev. Prystaiko ha poi ribadito la disponibilità del ministero ucraino nell’accogliere Pompeo, una volta stabilite le date per la visita del segretario di Stato. (Res)