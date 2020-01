Autostrade: Carrara (FI), governo deve coinvolgere Parlamento

- "Se è vero che l'istruttoria ministeriale sul dossier Autostrade è chiusa, il governo la renda pubblica e coinvolga l'intero Parlamento prima di deliberare". Lo afferma il deputato Maurizio Carrara, responsabile Industria di Forza Italia. "Altrimenti questo dossier sarà solo merce di scambio in uno dei prossimi vertici di maggioranza che ormai si susseguono uno dopo l'altro. Il futuro delle Autostrade è fondamentale per il paese e non può soggiacere a ripicche di Di Maio o diventare merce di scambio tra M5s e Pd", conclude Carrara.(Rin)