Etiopia: governo promette sostegno a settore edile

- Il governo dell'Etiopia sosterrà il settore edile nazionale con l'obiettivo di migliorarne la produttività. Lo ha detto il primo ministro Abiy Ahmed intervenendo al secondo Forum nazionale sull'edilizia che si è aperto oggi presso la sede della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa (Eca), ad Addis Abeba, sul tema "Industria edilizia indigena competitiva per la prosperità dell'Etiopia". Il premier ha sottolineato il ruolo fondamentale che l'industria ricopre per la crescita economica del paese e ha osservato che per portare prosperità in un paese serve proteggere il settore dal rischio della corruzione e dei furti cui è esposto, invitando gli industriali a lottare contro le male pratiche. Inoltre, riferisce l'emittente locale "Fana", il premier ha detto che il governo intende offrire all'industria edile il supporto necessario per farla crescere nei prossimi dieci anni. Il forum, che si concluderà domani, è stato organizzato dal ministero dello Sviluppo urbano e dell'edilizia (MoUdc) per discutere delle sfide e dei freni del settore delle costruzioni. (Res)