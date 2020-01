Milano: Bedori (M5S) su via Bassini, basta cemento sul verde pubblico

- La capogruppo M5S a Palazzo Marino, Patrizia Bedori, commenta in una nota l'abbattimento degli alberi in via Bassini: "La concentrazione di polveri sottili è oltre i limiti già da 6 giorni consecutivi. Inaccettabile! Questa Giunta, da una parte, riconosce e dichiara l'emergenza climatica e ambientale, dall'altra, perpetua il consumo di suolo in città. Consente oggi impunemente al Politecnico di abbattere più di 50 alberi, tra i quali alcuni secolari, per far posto ad un nuovo edificio, ovvero ad altro cemento. Non è bastato evidentemente all'amministrazione Sala di consentire il consumo, solo nell'ultimo anno, di 11,5 ettari e mezzo di suolo, visto che si continua a consentire questi scempi. Non sfugge oltre a quanto avvenuto questa mattina, solo per fare un esempio, il progetto dell'archistar Stefano Boeri, che in via dei Ciclamini, per ampliare una residenza per anziani privata, estirpa un meraviglioso giardino pubblico. Abbiamo provato a presentare una osservazione nel pgt per salvarlo, ma la maggioranza green del Sindaco Sala lo ha stranamente bocciato". "Che abbiano almeno il pudore di non andare ai cortei per il clima per farsi i selfie, basta col greenwashing, è una presa per i fondelli per chiunque abbia un pizzico di materia grigia - aggiunge Bedori - La verità è che si sta riempiendo Milano di cemento per incassare milioni di oneri di urbanizzazione. Per questo appoggiamo la manifestazione che si terrà il 9 gennaio organizzata dal comitato dei cittadini, studenti e professori in cui aderiranno anche i FFF, chiedono che l'area del Parco Bassini non venga edificata ma rimanga un bene comune e che il Comune di Milano vieti la costruzione di nuovi edifici in tutte le aree verdi". (com)