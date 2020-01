Bologna: domani alle 12 conferenza stampa Bonaccini-Calenda

- Domani governatore uscente e ricandidato dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini trascorrerà la giornata nei comuni dell'Unione Terre d'Acqua. A Bologna la conferenza stampa con Carlo Calenda. Ecco gli appuntamenti che inizieranno alle ore 9.30, a Sala Bolognese (Bo): visita azienda Fxt Spa, carpenteria metallica ad altissima tecnologia poi ci sarà la visita all'azienda Cn Meccanica Srl, che si occupa di fresatura di precisione. Alle ore 10.30, a Padulle di Sala Bolognese (Bo): Bonaccini sarà al mercato e porterà il suo saluto al Centro sociale di piazza Guglielmo Marconi, 1. Quindi alle ore 11.15, ci sarà la visita agli scavi della Basilica romanica in via Gramsci, 46. Alle ore 12, a Bologna ci sarà la conferenza stampa con Carlo Calenda, Matteo Richetti e i candidati di Azione, Alberto Bova, Serena Brandini, Matteo Manfredini, Mara Mucci, Giulia Pigoni. L'incontro si terrà al comitato Bonaccini, in via della Pietra, 29. La giornata proseguire alle ore 14.30, a Crevalcore (Bo) con la visita alla Casa della Salute delle Terre d'Acqua. Alle ore 16, ad Anzola dell'Emilia (Bo): ci sarà la visita della Gelato Museum Carpigiani, il primo museo del gelato al mondo, dedicato alla storia, alla cultura e alla tecnologia del gelato artigianale. Quindi Bonaccini sarà alle 17.30, a Sant'Agata Bolognese (Bo): per un aperitivo pubblico e alle 18.45 sarà a san Giovanni in Persiceto (Bo) per un incontro pubblico con aperitivo in piazza al Superbar di Piazza Garibaldi. Infine, alle 20.30 Bonaccini terrà una cena elettorale ad Anzola nell'Emilia.(Ren)