Lombardia: Rolfi su vino, 3,4 milioni per 16 progetti di internazionalizzazione

- "La Regione Lombardia distribuirà 3,4 milioni di euro per 16 progetti di internazionalizzazione del vino lombardo. Crediamo molto nella straordinaria qualità dei nostri vini e vogliamo accompagnare i produttori nell'export, facendo da regia e promuovendo progetti che possano essere un valore aggiunto". Lo ha detto Fabio Rolfi, assessore regionale lombardo ad Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi in merito alle graduatorie regionali sull'Ocm vino. "Si tratta - ha aggiunto Rolfi - non solo di scoprire nuovi mercati, ma anche di consolidare quelli già esplorati. Penso agli Stati Uniti o all'Oriente. Sul territorio lombardo si produce per il 90 per cento vino a Denominazione di qualità, grazie a 5 DOCG, 21 DOC e 15 IGT. Comunicare la nostra eccellenza è fondamentale. Nel biennio 2017/18 il vino lombardo ha fatto registrare il record storico di esportazioni. Attendiamo i dati definitivi del 2019 ma siamo fiduciosi perché il lavoro che stiamo portando avanti con i consorzi e i produttori è eccellente". L'assessore ha poi annunciato una "prima presenza collettiva lombarda a Pro Wein 2020, dal 15 al 17 marzo a Düsseldorf, in Germania". (segue) (com)