Energia: Argentina, compagnia di stato Ypf esporta 130 mila metri cubi di Gnl in Spagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gas naturale viene liquefatto attraverso una raffineria galleggiante ormeggiata nel porto di Bahia Blanca che Ypf ha affittato per dieci anni alla compagnia belga Exmar. Con questa operazione, prosegue la nota, la compagnia petrolifera di stato argentina "guida lo sviluppo delle risorse strategiche di Vaca Muerta attraverso alternative che permettono di aggiungere valore alla produzione di gas e la sua esportazione all'estero". Ypf attualmente ha in attività 38 progetti estrattivi su Vaca Muerta con una superficie complessiva di 8773 chilometri quadrati, corrispondente al 29 per cento dell'area di Vaca Muerta. (Abu)