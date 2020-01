Ragazze investite: legali Genovese, non è killer che è stato descritto, merita rispetto

- Pietro Genovese “ha risposto alle domande e mi pare che la cosa più pregevole sia stata detta da uno dei legali di parte civile che prega, spera, che questa vicenda che è stata una tragedia per tutte e tre le famiglie non venga trasformata in motivo spettacolo. Questa è l’aspirazione. Genovese non è il killer che è stato descritto e merita rispetto e comprensione come le famiglie di queste due ragazze”. Lo hanno detto gli avvocati Franco Coppi e Gianluca Tognozzi, difensori di Pietro Genovese, al termine dell’interrogatorio di garanzia del ventenne accusato di duplice omicidio stradale per la morte di Gaia e Camilla, travolte e uccise su Corso Francia nella notte fra il 21 ed il 22 dicembre. “Il nostro assistito - hanno aggiunto - ha risposto alle domande del giudice ma sul contenuto dell’atto istruttorio manteniamo il più stretto riserbo”. Quanto a un possibile ricorso alriesame “al momento non abbiamo presentato istanza di attenuazione della misura cautelare. Rifletteremo anche su questo", hanno concluso. (Rer)