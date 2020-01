Kenya: attaccato autobus al confine con la Somalia, tre morti

- Tre persone sono morte e altre due sono rimaste ferite oggi nella contea di Lamu, regione costiera del Kenya vicino al confine con la Somalia, dopo che uomini armati hanno assalito un autobus proveniente da Mombasa sparando ai passeggeri. Lo ha confermato ai media locali la polizia keniota, precisando in un rapporto che dopo l'attacco, avvenuto nel pomeriggio, le forze di sicurezza hanno dato inizio all'inseguimento dei responsabili. La contea di Lamu fa parte di una fascia di territorio in cui il gruppo jihadista somalo al Shabaab effettua attacchi per spingere le autorità keniote a ritirare le sue forze dalla Somalia. Un contingente militare keniota è stanziato nel paese vicino nel quadro delle forze di pace dell'Unione africana. (segue) (Res)