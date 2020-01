Kenya: attaccato autobus al confine con la Somalia, tre morti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni il Kenya è stato spesso teatro di attacchi di al Shabaab, fra cui quello che lo scorso 15 gennaio ha coinvolto l'hotel Dusit a Nairobi, uccidendo 21 persone. L'attentato è stato rivendicato da al Shabaab, che in un messaggio pubblicato sul web aveva dichiarato in precedenza di aver ucciso 47 persone. A fine ottobre sospetti miliziani di al Shabaab hanno inoltre attaccato una stazione di polizia nella località di Dada Jabula, nella contea orientale keniota di Wajir, a circa 13 chilometri dal confine con la Somalia. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dal quotidiano “Daily Nation”, secondo cui l’attacco è avvenuto con mezzi di artiglieria pesante, tra cui granate a propulsione a razzo (Rpg), e sarebbe stato condotto come rappresaglia per l’arresto e la detenzione nella struttura di due militanti jihadisti che sarebbero rimasti uccisi nel successivo scontro a fuoco. Nella sparatoria sono rimasti feriti anche due agenti di polizia e un riservista, mentre un civile non identificato (una donna) ha subito ferite da arma da fuoco e le sue condizioni sono al momento sconosciute. In risposta all’attacco l'esercito keniota ha avviato una vasta operazione per rintracciare gli aggressori. (Res)