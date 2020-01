Ragazze investite: Pietro Genovese al gip, sono sconvolto e devastato per quanto successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sconvolto e devastato per quanto è successo". È quanto ha detto nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al gip Pietro Genovese, il ventenne figlio del regista Paolo, agli arresti domiciliari da una settimana per il duplice omicidio stradale delle due sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. A riferirlo sono stati i suoi difensori, gli avvocati Gianluca Tognozzi e Franco Coppi. L'incidente è avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 dicembre scorso su Corso Francia, all'altezza di via Flaminia Vecchia, nel quartiere romano di Ponte Milvio. Pietro Genovese, hanno spiegato i suoi difensori, “ha risposto alle domande e la cosa più pregevole è stata detta da uno dei legali di parte civile che prega, spera, che questa vicenda che è stata una tragedia per tutte e tre le famiglie non venga trasformata in motivo spettacolo. Questa è l’aspirazione. Genovese non è il killer che è stato descritto e merita rispetto e comprensione come le famiglie di queste due ragazze. Il nostro assistito - hanno aggiunto - ha risposto alle domande del giudice ma sul contenuto dell’atto istruttorio manteniamo il più stretto riserbo”. Quanto a un possibile ricorso al Riesame, hanno concluso: “al momento non abbiamo presentato istanza di attenuazione della misura cautelare. Rifletteremo anche su questo”.(Rer)