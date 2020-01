Libia: ministro Esteri algerino, presenteremo presto proposta per risoluzione conflitto

- Le autorità dell’Algeria avanzeranno presto una serie di proposte per una risoluzione pacifica del conflitto in corso in Libia. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri Sabri Boukadoum. “Nei prossimi giorni presenteremo una serie di proposte che a nostro parere potrebbero contribuire ad una risoluzione pacifica del conflitto in corso in Libia”, ha detto il capo della diplomazia di Algeri, durante la cerimonia per l'invio di aiuti umanitari in Libia. Secondo quanto riferito da Boukadoum un aereo militare si recherà oggi dalla località settentrionale di Boufarik alla città di Djanet, vicino ai confini con la Libia sud-occidentale dove le “derrate alimentari e medicine” verranno trasportate in territorio libico attraverso i confini di terra. (Ala)