Italia-Cina: al via mandato nuovo ambasciatore a Pechino Luca Ferrari

- Con orgoglio al servizio dello Stato nella Repubblica popolare Cinese, per avvicinare Italia e Cina. È questo il messaggio del nuovo ambasciatore d’Italia in Cina, Luca Ferrari, che ha iniziato oggi il suo mandato nel paese asiatico. Lo riferisce la Farnesina in una nota diffusa sui social network. “Con orgoglio al servizio dello Stato nella Repubblica Popolare Cinese. Per avvicinare Italia e Cina. Per assistere i nostri connazionali, le nostre imprese e sviluppare i flussi commerciali”, ha sottolineato l’ambasciatore nel messaggio. L’ambasciatore Ferrari ha servito dal 7 marzo 2016 fino al dicembre 2019 come ambasciatore nel regno dell’Arabia Saudita. Entrato in carriera diplomatica nel marzo 1986 come capo della segreteria del servizio Giuridico, Ferrari nel maggio del 1988 passa alla segreteria Generale e nel settembre 1990 viene trasferito al Gabinetto dell’allora ministro degli Affari esteri Gianni De Michelis. Nominato primo segretario commerciale presso l’ambasciata d’Italia a Mosca nel gennaio 1992, Ferrari diviene responsabile della segreteria dell’ambasciatore e sovrintende l’ufficio “affari sociali, consolari e giudiziari”, nella stessa sede. Il 3 luglio 1995, Ferrari viene trasferito presso l’ambasciata d’Italia a Washington con funzioni di consigliere di legazione, a capo della segreteria dell’ambasciatore Ferdinando Salleo. (segue) (Res)