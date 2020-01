Italia-Cina: al via mandato nuovo ambasciatore a Pechino Luca Ferrari (2)

- Rientra alla Farnesina nell’agosto del 1999 ed è addetto al gabinetto del ministro degli Affari esteri Lamberto Dini. Promosso consigliere d’ambasciata il 2 luglio 2000, nel gennaio del 2001 Ferrari assume la direzione dell’Ufficio Medio Oriente della direzione generale per i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente. Nel 2005 torna nuovamente all’ambasciata d’Italia a Washington con funzioni di primo consigliere per gli affari politici. Nel gennaio 2008, Ferrari è promosso al rango di ministro plenipotenziario e confermato nella stessa sede in qualità di ministro consigliere, portavoce e capo dell’ufficio “stampa e legislativo”. Nominato vice capo missione e ministro dell’ambasciata d’Italia presso il Regno di Spagna, assume servizio a Madrid il 22 settembre 2009. Nell’autunno del 2013 rientra a Roma in qualità di vice direttore generale per la mondializzazione e le questioni globali presso la Farnesina dove rimane fino alla sua nomina ad ambasciatore d'Italia nel Regno d’Arabia Saudita. (Res)