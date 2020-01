Partecipate Roma: opposizioni in Aula, M5s vuole intimidirci con"tagliola"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Assemblea capitolina si è aperta la discussione sulla delibera che riorganizza le società partecipate capitoline e fissa al 31 maggio del 2021 il termine ultimo per il processo di razionalizzazione, laddove previsto. Le opposizioni, e in particolare il consigliere di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni, avevano chiesto di poter avere a disposizione 45 minuti di tempo per ogni intervento nel corso della discussione generale. Tuttavia la richiesta, messa ai voti, non ha ottenuto il via libera della maggioranza e successivamente, dopo che erano stati concessi 20 minuti ad intervento da parte della presidenza dell'Aula Giulio Cesare "il M5s ha deciso di applicare la 'tagliola' e ridurre il tempo a tre minuti ad intervento - ha spiegato Figliomeni a margine dei lavori del consiglio comunale -. Una soluzione che non è mai stata attuata in consiglio comunale e che viene praticata in parlamento quando ci sono decine di migliaia di ordini del giorno. Qui in tutto sono stati presentati soltanto sei odg, c'è un palese tentativo di intimidire le opposizioni per non consentirci di denunciare lo sfascio sulle partecipate e la pessima erogazione dei servizi pubblici essenziali", ha concluso. "C'era tempo fino alle 19 per affrontare ampiamente la discussione e non capiamo perché abbiate voluto applicare la tagliola", ha protestato il consigliere del Pd Giulio Bugarini nel corso di un intervento su un ordine del giorno e anche la consigliera di Dema, Cristina Grancio ha voluto "stigmatizzare la decisione della maggioranza di non consentire la giusta discussione". Al momento i consiglieri stanno discutendo e votando gli ordini del giorno collegati alla delibera. (segue) (Rer)