Partecipate Roma: opposizioni in Aula, M5s vuole intimidirci con"tagliola" (2)

- La proposta di delibera per la "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di Roma Capitale di primo e secondo livello", per Ama e Atac, principali società in house che svolgono servizi pubblici locali, prevede il mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società. In particolare per Ama, che gestisce servizi ambientali, funerari, urbani e territoriali, nonché servizi industriali al territorio e in genere le pulizie della città per conto di Roma Capitale è prevista "la razionalizzazione attraverso un'azione di contenimento dei costi di funzionamento, finalizzata a una riorganizzazione delle attività svolte, al miglioramento dell'efficienza gestionale e alla progressiva riduzione delle spese di struttura e di funzionamento". Per quanto riguarda Atac, invece, si rimanda all'ambito "del concordato preventivo" in cui "sono previsti interventi per il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario e di efficienza gestionale della società". (segue) (Rer)