Partecipate Roma: opposizioni in Aula, M5s vuole intimidirci con"tagliola" (3)

- Tra le altre società in house nel caso di Roma Metropolitane, partecipata al 100 per cento, è previsto il termine del processo di liquidazione sempre al 31 maggio 2021 e che Roma Servizi per la mobilità acquisisca il ramo d'azienda della stessa "dedicato alla progettazione e realizzazione delle opere e delle infrastrutture per la mobilità urbana differenti dalla linea C". Tra le partecipazioni indirette per quanto concerne Roma Multiservizi, partecipata al 51 per cento da Ama, al 45,47 per cento da Manutencoop facility management spa e al 3,53 per cento da La Veneta servizi spa, il Campidoglio definisce in delibera che "la società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di Ama e di Roma Capitale" e quindi "alla luce della normativa e delle scelte operate da Roma Capitale" si "procederà alla razionalizzazione attraverso un'azione di cessione a titolo oneroso". Vengono mantenute senza interventi le partecipazioni dirette di Roma Capitale per quanto riguarda le società: Aequa Roma (100 per cento); Roma Servizi per la mobilità (100 per cento); Zetema progetto cultura (100 per cento); Acea Ato 2 (3,53 per cento); Car, Centro agroalimentare Roma (28,37 per cento). Ancora tra le partecipazioni dirette vengono mantenute le quote ma viene razionalizzata la società Risorse per Roma, in house e quindi partecipata al 100 per cento. Come già previsto, infine, Roma Capitale cede a titolo oneroso le partecipazioni in Centrale del latte e Aeroporti di Roma e darà seguito ai processi di recesso o liquidazione già in atto per altre società del gruppo. (Rer)