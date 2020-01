Tunisia: premier designato Jemli annuncia il nuovo governo di "competenze nazionali"

- Il premier designato della Tunisia, Habib Jemli, ha annunciato oggi la composizione della nuova squadra di governo. A circa tre mesi dalle elezioni parlamentari del 6 ottobre 2019, Jemli - ex sottosegretario all'Agricoltura scelto dal movimento islamico Ennahda per formare il nuovo governo - ha diffuso oggi la lista dei ministri e dei sottosegretari del suo esecutivo di “competenze nazionali", in seguito al fallimento delle consultazioni per formare un governo politico. Cambiano tutti i dicasteri più strategici: dall’Interno, alla Giustizia, dalla Difesa, agli Affari esteri, fino ai titolari dei ministeri delle Finanze, dell’Industria e dell’Energia. Da parte sua, il capo dello Stato, Kais Saied, ha firmato una lettera indirizzata al presidente del Parlamento, Rached Ghannouchi, tesa a fissare la data della sessione plenaria per il voto di fiducia nel nuovo governo. La missiva segue l'accettazione della lista dei membri del prossimo governo presentata ieri a Saied dallo stesso Jemli. (segue) (Tut)