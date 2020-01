Tunisia: premier designato Jemli annuncia il nuovo governo di "competenze nazionali" (3)

- Ministro responsabile degli Affari economici, Ali Chebbi; ministro responsabile della valutazione delle prestazioni del governo, Hedi Bchir; ministro responsabile delle relazioni con il parlamento, Lobna Jribi; sottosegretario di Stato presso il ministero degli Affari esteri responsabile della diplomazia economica e dei tunisini all'estero, Sana Skhiri; sottosegretario di Stato presso il ministero delle Finanze, Abdessalem Abbassi; sottosegretario di Stato presso il ministero della Cooperazione allo sviluppo e della cooperazione internazionale, Noureddine Kaabi; sottosegretario di Stato presso il ministero del commercio responsabile del commercio interno, Faten Belhedi; sottosegretario di Stato presso il ministro dell'industria responsabile per le Piccole e medie imprese, Abdelmajid Ben Amara; sottosegretario di Stato presso il ministero dell'Industria responsabile delle energie rinnovabili, Mohamed Ammar; sottosegretario di Stato presso il ministero dell'Ambiente, Riadh Dabbou; sottosegretario di Stato presso il ministero dell'Agricoltura, Mohamed Ali Ben Abdallah; sottosegretario di Stato presso il ministero della Sanità, Maha Aissaoui; sottosegretario di Stato per gli Affari sociali, Mohamed Chiha; sottosegretario di Stato presso il ministero dello sport responsabile per i giovani, Fathi Bayyar; sottosegretario di Stato presso il ministero responsabile dello sport, Sihem Ayadi; sottosegretario di Stato presso il ministero del turismo responsabile dell'artigianato, Najet Nefzi; sottosegretario di Stato presso il ministero dell'istruzione superiore, Kaouther Saied. (Tut)