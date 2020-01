Bolivia: La Paz convoca ambasciatori Ue per spiegare espulsione diplomatici Spagna

- Il ministero degli Esteri del governo ad interim della Bolivia illustrerà oggi agli ambasciatori dell'Unione europea la dichiarazione di "persona non grata" disposta a carico di tre diplomatici spagnoli. A fine 2019 le autorità boliviane hanno denunciato la presenza di elementi dello spagnolo Grupo Especial de Operaciones (Geo) nei pressi dell'ambasciata messicana a La Paz. Una "violazione della sovranità" cui sarebbe seguita l'espulsione della incaricata d'affari Cristina Borruguero e del console Alvaro Fernandez. "Nell'occasione si discuterà con gli ambasciatori sui fatti, le circostanze e le mote prove, riconosciute, che portano a determinare che non sono state rispettate le norme interne boliviane e internazionali", ha detto la ministro degli Esteri della Bolivia, Karen Longaric, al quotidiano "La Razon". Nell'occasione, prosegue la testata, il governo della presidente ad interim Jeanine Anez intende mostrare "ufficialmente" l'interesse a "normalizzare" le relazioni con Bruxelles e a pacificare il paese riportandolo alle urne entro giugno. "Non vogliamo che niente possa turbare questi propositi", ha detto Longaric. (segue) (Brb)