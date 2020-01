Bolivia: La Paz convoca ambasciatori Ue per spiegare espulsione diplomatici Spagna (2)

- La mattina del 31 dicembre, la delegazione dell'Ue in Bolivia aveva trasmesso la sua "profonda preoccupazione per la escalation di tensione diplomatica" tra Bolivia e Spagna, avvertendo che avrebbe gradito "ricevere nel più breve tempo possibile una spiegazione da parte del governo ad interim della Bolivia". Un primo contatto si era avuto nella giornata di martedì, quando il ministro dell'Interno, Arturo Murillo, aveva ricevuto gli ambasciatori di Germania, Francia e Danimarca. Murillo, come in altre occasioni, ha spiegato ai suoi interlocutori che il governo ritiene che che gli elementi del Geo, incappucciati, avevano cercato di entrare nel perimetro dell'ambasciata messicana per prelevare alcuni dei funzionari legati all'ex presidente Evo Morales, quattro dei quali sono ricercati dalla giustizia boliviana. Tra questi, in particolare, si cita Juan Ramon Quintana, l'ex ministro della Presidenza, ritenuto uno degli uomini forti del governo socialista oggi in disarmo. (segue) (Brb)