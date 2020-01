Milano: Gelmini, solidarietà a vigili del fuoco aggrediti, Sala batta un colpo

- "Solidarietà ai vigili del fuoco aggrediti mentre cercavano di spegnare un incendio in via Gola a Milano. Un gesto criminale che nasconde l'equivoca tolleranza dell'amministrazione comunale verso i centri sociali, padroni incontrastati della zona. Sindaco Sala batta un colpo". Lo ha scritto su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e consigliere comunale a Milano. (Com)