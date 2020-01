Campania: Di Scala (FI), nomine Soresa illegittime, De Luca usa norma abrogata

- "Ancora una volta beccato con le mani nel sacco: il 30 dicembre scorso, proprio nel giorno in cui è stata pubblicata la finanziaria regionale sulla quale ha calato la fiducia e con essa la sua norma che gli vieta di designare i vertici della Soresa, De Luca ha firmato il decreto di nomina dell'intero Cda: nulla di più illegittimo". Lo ha detto il consigliere regionale campana di Forza Italia, presidente della commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania, Maria Grazia Di Scala. Di Scala ha proseguito: "Delle due l'una: o De Luca non sa cosa legifera, ma stentiamo a crederlo, oppure siamo di fronte all'esito di una caotica guerra di poltrone e potere, evidentemente connessa alla campagna elettorale per le prossime regionali. In ogni caso, magari accompagnate da un doveroso chiarimento pubblico su chi avrebbe dovuto procedere a queste designazioni e perché ci ha pensato lui, queste nomine vanno revocate". (Ren)