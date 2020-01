Incidenti lavoro: precipita da 6 metri a Lainate, in codice rosso uomo di 42 anni

- Incidente sul lavoro in via Fangio presso la Rottami Metalli Italia di Lainate, nel Milanese, dove un uomo di 42 anni è precipitato oggi intorno alle 14.30 da un altezza di circa 5-6 metri. Lo ha comunicato in una nota l'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) che ha specificato inoltre che l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale San Gerardo di Monza per un trauma al torace e un sospetto trauma al bacino. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani di Lainate.(Rem)