Milano: Monguzzi su via Bassini, rabbia e vergogna per gli alberi abbattuti

- Carlo Monguzzi, Presidente Commissione Mobilità, Ambiente, Verde, commenta in una nota il taglio degli alberi avvenuta oggi in via Bassini a Milano: "Fare nuovi laboratori di chimica è sicuramente cosa buona e giusta; farli abbattendo alberi e consumando suolo è non solo sbagliatissimo ma è contro il Nuovo Piano di Governo del Territorio. Bastava aspettare il già deciso esodo della Statale da Città Studi all'area Ex-Expo e utilizzare parte degli edifici lasciati liberi. Abbattere alberi sani e rigogliosi in piena emergenza climatica e nello stesso giorno decidere il blocco del traffico contro lo smog è veramente bizzarro e contraddittorio. Provo rabbia per gli alberi e vergogna per gli impegni presi dal Politecnico in Commissione Ambiente, e cioè di istituire un Tavolo Tecnico di confronto sulla sorte di tutti gli alberi di quell'area. Cosa che non è mai avvenuta". "Dove diavolo è finita questa promessa? Quale credibilità avrà d'ora in poi il Politecnico quando parlerà di sviluppo sostenibile? - prosegue Monguzzi nella nota - Per ironia della sorte poi oggi viene proclamato dalla Regione il blocco del traffico per l'emergenza smog. Un blocco finto, inutile e veramente patetico. Le misure antismog per avere efficacia devono essere strutturali, devono essere applicate tutti i giorni e senza le sbagliatissime deroghe (scatola nera) sui diesel. È una giornata molto brutta per me, ma anche nella sostanza e nel danno di immagine per il mio Comune, da cui mi sarei veramente aspettato, per il verde e per lo smog, molto di più". (com)