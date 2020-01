Milano: Sollazzo (M5S) a Limonta su edilizia scolastica, si coinvolga anche Consiglio

- Simone Sollazzo, consigliere comunale M5S a Milano, commenta in una nota le prime dichiarazioni del neo assessore all'edilizia scolastica Paolo Limonta: "I buoni propositi e le promesse che il neo assessore Paolo Limonta ha espresso nella sua prima uscita pubblica sono condivisibili e apprezzabili, in primis la voglia di coinvolgere il mondo della scuola. E in questo da parte del M5S c'è la massima disponibilità a collaborare. Mi auguro però che alle promesse seguano i fatti e che si coinvolga nei processi e nelle decisioni il Consiglio Comunale, evitando una situazione di strapotere della Giunta. Mi aspetto infine che Limonta mostri la giusta sensibilità sul coinvolgimento dell'aula visto che fino a ieri era anche lui un consigliere". (com)