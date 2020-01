Medio Oriente: International crisis group, "Usa e Iran evitino lo scontro per l’Iraq" (2)

- L'Iran esercita una grande influenza in Iraq attraverso gli alleati politici sciiti che si erano rifugiati in Iran durante il precedente regime baathista di Saddam Hussein e che hanno persino combattuto contro l'Esercito iracheno nella guerra Iran-Iraq. L'Iran sostiene direttamente l’ombrello delle milizie sciite Pmu, incorporate nelle Forze armate irachene nel 2016. Gli Stati Uniti, d'altra parte, hanno cercato di ridurre l'influenza iraniana, in particolare attraverso la cosiddetta “campagna di massima pressione” delle sanzioni economiche che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha imposto all'Iran dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul programma nucleare iraniano del 2015. “Per anni, gli Stati Uniti sono stati in grado di vivere tranquillamente, anche se a volte a disagio, insieme all'Iran in Iraq; sfidando direttamente il ruolo dell'Iran in un teatro in cui Teheran ha un'influenza molto maggiore, è quasi certo che finirà male per Washington", scrive l’International crisis group. (segue) (Irb)