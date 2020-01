Medio Oriente: International crisis group, "Usa e Iran evitino lo scontro per l’Iraq" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza in atto tra le forze statunitensi e le milizie del Pmu potrebbe incoraggiare i sostenitori dell'espulsione delle forze statunitensi dall'Iraq, suggerisce ancora il rapporto. "Gli attacchi militari tit-for-tat (di ritorsione equivalente) possono consentire ai gruppi sostenuti dall'Iran di mobilitare il sostegno popolare per quella che altrimenti sarebbe una mossa altamente impopolare: cacciare le truppe statunitensi e occidentali (presenti in Iraq su invito del governo) attraverso un voto parlamentare e istituire un nuovo governo più propenso a soddisfare gli interessi iraniani", prosegue ancora l’International crisis group. Gli Stati Uniti hanno circa 5.000 truppe schierate in diverse basi in Iraq con compiti di addestramento e consulenza alle forze irachene nella lotta contro le cellule dormienti dello Stato islamico, attive in particolare nelle provincie a maggioranza sunnita. Anche l'Iran è stato coinvolto nella lotta contro lo Stato islamico, sostenendo e assistendo le milizie “Kataib” delle Pmu, anch’esse attive nella lotta contro il gruppo terroristico. (segue) (Irb)