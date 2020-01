Medio Oriente: International crisis group, "Usa e Iran evitino lo scontro per l’Iraq" (4)

- Paradossalmente, scrive il rapporto, la presenza americana in Iraq è importante anche per la sicurezza di Teheran. “Lo Stato islamico può anche aver perso il territorio che un tempo governava, ma i suoi superstiti si nascondono; la disponibilità della potenza aerea degli Stati Uniti è una forte assicurazione contro un'importante rinascita dello Stato, anche per Teheran", afferma l’Icg. Il rapporto ricorda come l'Iraq si trovi davanti a un “vicolo cieco” politico, con un governo “ad interim” contestato dalla piazza e quando tutte le scadenze costituzioni per la nomina di un nuovo primo ministro sono ormai terminate. Hadi al Amiri, capo dell'organizzazione Badr e tra i leader della lista politica Fatah sostenuta dall’Iran, non è riuscito a far passare i suoi candidati a causa della resistenza del presidente Barhim Salih, il quale sostiene che le richieste dei manifestanti iracheni, in piazza ormai da più di 3 mesi, debbano essere rispettate. La fine dell'influenza straniera e in particolare iraniana è stata uno dei Leitmotiv delle proteste, iniziate il primo ottobre. In diverse occasioni, i manifestanti hanno assediato i consolati iraniani per denunciare l'influenza di Teheran nel paese. Il presidente iracheno Salih ha minacciato di dimettersi pur di non di accettare il candidato "iraniano" alla premiership dell'Iraq, Asaad al Eidani. (Irb)