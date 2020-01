Roma: provano a rubare pneumatici auto in sosta, arrestato 39enne

- I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato la scorsa notte un 39enne cubano e denunciato un 15enne romano, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. I due sono stati sorpresi dai militari in via Silicella mentre tentavano di togliere gli pneumatici di un’auto parcheggiata sulla via. All'arrivo della pattuglia, i due ladri hanno tentato di nascondersi tra gli altri veicoli in sosta ma sono stati bloccati e portati in caserma. In loro possesso sono stati trovati gli arnesi da scasso che stavano utilizzando per smontare le ruote. Il 39enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, mentre il minore è stato denunciato a piede libero e affidato ai genitori. (Rer)