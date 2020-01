Milano: rapina in Largo la Foppa, arrestato 21enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri notte i carabinieri hanno arrestato per rapina un 21 enne pregiudicato per reati contro il patrimonio, in seguito alla segnalazione, da parte di una coppia di ragazzi, di un furto che aveva come bottino 70 euro, un cellulare e un orologio, consegnati dopo alcune minacce con una pistola. La refurtiva della rapina, avvenuta in Largo la Foppa intorno alle 2, è stata trovata addosso al giovane una volta fermato dai militari. Il 21 enne era insieme a un complice, in corso d'identificazione, che è riuscito a scappare e che probabilmente aveva con sé la pistola. Il giovane è stato condotto al carcere di San Vittore. (Rem)