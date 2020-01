Abruzzo: assessore Febbo, superate 700mila presenze aeroporto

- "Infranto il muro delle 700mila presenze all'aeroporto d'Abruzzo". Lo ha annunciato l'assessore regionale al Turismo dell'Abruzzo Mauro Febbo dopo che la società che gestisce i servizi aeroportuali ha reso noto i dati 2019 relativi all'affluenza. Febbo ha commentato: "Il 2019 si chiude con il botto che attendevamo da tempo. Nello scalo aeroportuale abruzzese sono transitati 703386 passeggeri. Un risultato storico raggiunto grazie al connubio tra la Regione Abruzzo e i vertici della Saga. È la prima volta che accade e suggella una crescita, non solo in termini numerici, che è al centro della strategia di questo governo regionale e dell'assessorato al Turismo. Riteniamo centrale e fondamentale il ruolo dell'aeroporto d'Abruzzo per lo sviluppo turistico ed è per questo che abbiamo deciso di investire con convinzione indirizzando una serie di politiche che stanno dando i loro frutti. Il picco degli oltre 700 mila transiti è solo l'aspetto più visibile di una politica fatta di sostanza e non di parole". (segue) (Ren)