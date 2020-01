Abruzzo: assessore Febbo, superate 700mila presenze aeroporto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non basta, Febbo ha proseguito: "Ma c'è un dato da non sottovalutare il picco di presenze è stato raggiunto nonostante la chiusura per tre mesi dell'aeroporto di Linate Milano, storica rotta che in un anno movimenta circa 25mila passeggeri. Per questo il dato dei 700 mila è sorprendente e ci spinge ad andare avanti puntando all’ambizioso obiettivo di 1 milione di passeggeri". Per queste ragioni dalla Regione Abruzzo si pensa a nuovi investimenti. Febbo li ha elencati: "In cima alla lista figura il via libera da parte dell'Enac all'allungamento della pista con interventi per 16,3 milioni di euro aprendo l'aeroporto ai voli intercontinentali che potranno quindi essere programmati ed effettuati regolarmente. Vanno poi aggiunti due passaggi di grande rilevanza politica: l'inserimento dell'Aeroporto d'Abruzzo nel nuovo Piano triennale del turismo che sostituirà quello scaduto il 31 dicembre e la pubblicazione, entro gennaio 2020, del bando ad evidenza pubblica per l'incremento delle rotte aeree. Queste le azioni messe in campo per far crescere l'aeroporto d'Abruzzo e i dati del 2019 ci dicono che la strada è quella giusta". (Ren)