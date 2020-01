Speciale energia: la Bulgaria riceve il primo gas attraverso Turkish Stream

- A partire dal primo gennaio 2020, il gas russo ha iniziato a fluire in Bulgaria attraverso il Turkish Stream. Lo ha annunciato Vladimir Malinov, direttore esecutivo di Bulgartransgaz. Il paese preleverà ogni anno 2,9 miliardi di metri cubi di gas. “Da oggi la Bulgaria riceve gas russo attraverso la Turchia e non attraverso l'Ucraina. Dal nuovo punto di rifornimento di gas è la stazione di compressione Strandja 2. La nostra infrastruttura è pronta a ricevere questo volume di gas", ha dichiarato Malinov alla Radio nazionale bulgara. L’accordo tra Bulgaria e Russia sul gas è stato raggiunto alla fine del 2019. Il cambiamento del punto di approvvigionamento di gas dovrebbe ridurre il prezzo per i consumatori del 5 per cento.(Res)