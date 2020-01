Speciale energia: Iraq, firmato accordo per importare 500 megawatt dagli Stati arabi del Golfo

- L'Iraq dovrebbe cominciare ad importare 500 megawatt di elettricità dai paesi arabi del Golfo prima della prossima estate. Lo ha detto il portavoce del ministero dell'Elettricità iracheno, Haider al Abadi, in un’intervista al quotidiano statale “Al Sabaah”. Un accordo in tal senso è stato firmato con l'Autorità di interconnessione del Consiglio di cooperazione del Golfo arabo (Gccia) per “stabilire due linee ad alta tensione da 400 chilovolt”. I costi di costruzione, ha riferito ancora il portavoce, saranno interamente a carico della Gccia. L'accordo è teso a ridurre la dipendenza dell’Iraq dalle importazioni di elettricità iraniane. Secondo Al Abadi, le due linee di trasmissione si estenderanno per 300 chilometri attraverso l'Iraq e il Kuwait. Il paese arabo a maggioranza sciita patisce da tempo interruzioni croniche e carenze di elettricità. I frequenti e lunghi blackout hanno spinto diversi i manifestanti a scendere in piazza, soprattutto nell'estate del 2018, per chiedere accesso all’energia elettrica e servizi migliori. (Irb)