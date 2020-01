Governo: Bernini (FI), intollerabile babele politica su pelle del paese

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, dichiara in una nota che "l'anno nuovo inizia come è finito quello vecchio: con una maggioranza senza capo né coda alla ricerca di una sintesi impossibile sulle emergenze del paese. Sulla prescrizione Italia viva annuncia il suo voto per abrogare la riforma Bonafede, sulle concessioni autostradali i Cinque stelle giurano vendetta contro la famiglia Benetton ma il Pd frena, e in entrambi i casi si invoca l'intervento salvifico di Conte, il quale ha però già chiarito di stare dalla parte di Di Maio. Stesso copione per reddito di cittadinanza e quota 100 - conclude la parlamentare - mentre Renzi annuncia di voler abrogare plastic tax e sugar tax. Una intollerabile babele politica sulla pelle del paese". (Com)