Napoli: Rostan (Leu), dottoressa aggredita, subito al voto legge antiviolenza medici

- "Chiederò ai capigruppo di maggioranza e opposizione di calendarizzare al più presto la votazione in aula del disegno di legge 867 in materia di sicurezza per il personale sanitario e socio-sanitario nell'esercizio delle proprie funzioni che va necessariamente integrato con il riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale a medici e infermieri in servizio". Lo ha dichiarato il vicepresidente della commissione Affari sociali della Camera, Michela Rostan. In una nota la parlamentare Leu ha aggiunto: "Non c'è più tempo da perdere. I due gravissimi episodi accaduti il primo giorno dell'anno a Napoli, con una dottoressa dell'ospedale San Giovanni Bosco aggredita a bottigliate e un equipaggio del 118 bersagliato da petardi mentre effettuava un soccorso nel quartiere Barra, sono molto più di un campanello d'allarme. E' inaccettabile continuare a fare la penosa conta delle aggressioni in tutta Italia senza essere in grado di porre un argine ai violenti di turno, costringendo chi deve badare alla nostra salute a lavorare in condizioni di pressione inaccettabili". (segue) (Ren)