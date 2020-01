Napoli: Rostan (Leu), dottoressa aggredita, subito al voto legge antiviolenza medici (2)

- Rostan ha inoltre aggiunto: "L'aggravamento delle pene per gli aggressori previsto nel Ddl 867 è un primo passo in avanti ma non basta. Bisogna ottenere l'automaticità del procedimento penale d'ufficio a carico degli aggressori, sottraendo così le vittime da ulteriori violenze. Bisogna prevedere la presenza fissa di drappelli delle forze dell'ordine in tutti gli ospedali, a partire da quelli dove si registrano questi episodi". Infine la conclusione: "Nell'ambito, infine, dei fondi per la realizzazione di nuove strutture e del risanamento di quelle fatiscenti, particolare importanza deve essere data alla videosorveglianza, anche a bordo delle ambulanze del servizio 118, per individuare e punire all'istante chi usa violenza contro il personale mettendo a repentaglio la vita delle persone da soccorrere e, è bene sempre ricordarlo, interrompendo un pubblico servizio". (Ren)