Sudan: scontri intercomunitari nel Darfur occidentale, bilancio sale a 24 morti

- Almeno 24 persone sono morte negli scontri scoppiati nel campo profughi di Credingue, situato vicino al capoluogo della regione sudanese del Darfur occidentale, Gereina. Lo ha confermato ai media locali Ashraf Eissa, funzionario della missione di pace inviata sul posto da Unione africana e Nazioni Unite per contenere gli scontri (Unamid). Il campo è stato saccheggiato nei giorni scorsi in seguito alla disputa scoppiata fra membri della tribù africana massalit e quelli di gruppi arabi per la morte di un giovane di una tribù araba, con violenze che si sono estese anche nei villaggi circostanti: secondo i media locali le case di almeno dieci paesi vicini sono state date alle fiamme. In seguito agli scontri, il governo di Khartum ha disposto un coprifuoco nella regione, annunciato il dispiegamento di forze militari nel Darfur occidentale e sospeso per 24 ore dei colloqui di pace con i gruppi armati della regione. Dopo aver inviato degli aerei per evacuare i feriti, ieri il capo del Consiglio sovrano sudanese Abdel-Fattah al Burhan ed il primo ministro Abdalla Hamdok si sono resi a Gereina per valutare la situazione.(Res)