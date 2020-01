Energia: Grecia, accordo gasdotto Eastmed includerà clausole a protezione della struttura

- L’accordo tra Grecia, Cipro e Israele per la costruzione del gasdotto Eastmed che sarà firmato oggi ad Atene include anche alcune clausole che stabiliscono le misure da prendere per garantire la protezione dell’infrastruttura. Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini” citando fonti interne all’esecutivo ellenico. “Si tratta di una parte importante dell’accordo, dal momento che solitamente le intese di questo tipo non includono clausole simili”, ha detto la fonte. Stando alle informazioni diffuse, il documento sarà firmato questo pomeriggio alle 18:30 dai ministri dell’Energia dei tre paesi, Kostis Hatzidakis, Yuval Steinitz e Yiorgos Lakkotrypis, alla presenza dei rispettivi leader: il presidente cipriota Nicos Anastasiades e i premier Kyriakos Mitsotakis e Benjamin Netanyahu. (segue) (Gra)