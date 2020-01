Energia: Grecia, accordo gasdotto Eastmed includerà clausole a protezione della struttura (2)

- Proprio il premier di Atene ha dichiarato oggi che l’accordo rappresenta il culmine della cooperazione trilaterale tra Grecia, Cipro e Israele. “Diamo il benvenuto al presidente Anastasiades, in una giornata così importante, quando Grecia, Cipro e Israele firmano un accordo sul gasdotto EastMed, un’infrastruttura che rappresenta il culmine della cooperazione trilaterale a livello energetico e non solo”, ha detto Mitsotakis, accogliendo il capo dello Stato cipriota. Anastasiades ha a sua volta definito l’evento odierno come “storico”, che “getta le basi per la ricerca di una cooperazione, e non di una rivalità in Medio Oriente, specialmente in merito alle questioni energetiche”, connettendo i paesi della regione. (segue) (Gra)