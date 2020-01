Energia: Grecia, accordo gasdotto Eastmed includerà clausole a protezione della struttura (3)

- La firma di oggi si tiene nel contesto delle crescenti tensioni con la Turchia per le attività petrolifere nel Mediterraneo Orientale e per il controverso accordo marittimo con la Libia, che amplia le pretese di Ankara su una vasta area offshore ricca di gas. L'accordo per il gasdotto EastMed "porterà centinaia di miliardi" nelle casse statali, secondo il premier israeliano Benjamin Netanyahu. "Abbiamo stabilito un'alleanza in Medio Oriente, un'alleanza che è di enorme importanza per il futuro energetico di Israele, per diventare una potenza energetica e per la stabilità nella regione", ha aggiunto il capo del governo israeliano. Lungo 2.100 chilometri e con un costo stimato di sei miliardi di euro, l'EastMed dovrebbe essere completato e attivato entro il 2025 per trasportare gas naturale da Israele all'Italia attraverso Cipro e Grecia. (segue) (Gra)