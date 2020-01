Milano: De Corato su via Gola, volti dei balordi sono identificabili, spero si proceda con gli arresti

- L'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato dopo aver visto le immagini pubblicate su giornali e Social in merito ai fatti accaduti a milano in via Gola durante la notte di San Silvestro ha dichiarato in una nota: "Le immagini divulgate dai Social su quanto è accaduto la notte di Capodanno di fronte al centro sociale 'Cuore in Gola', sono molto chiare e i volti dei balordi sono facilmente identificabili. Si tratterebbe di militanti dei Centri Sociali, alcuni dei quali occuperebbero anche abusivamente gli stabili di via Gola. Questi abusivi hanno prima incendiato rifiuti e vecchi mobili e poi aggredito i vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio, sparando anche alcuni colpi di arma da fuoco e rubando addirittura le chiavi dell'autobotte". "Un attacco simile era già accaduto tre anni fa, quando gli antagonisti del centro sociale appiccarono un incendio alle masserizie buttate in strada e poi lanciarono bottiglie e petardi sui pompieri - ha continuato De Corato - Mi auguro che la Polizia abbia già identificato tutte queste persone e che li abbia già segnalati all'Autorità Giudiziaria affinché si possa procedere quanto prima con gli arresti. Mi stupisco del fatto che tutti questi "bravi ragazzi", pur conosciuti già da diversi anni anche dalla Polizia stessa, siano ancora a piede libero e possano continuare a delinquere indisturbati, creando molti danni e disagi alla città di Milano e ai tanti cittadini onesti".(com)